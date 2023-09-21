Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,49 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 21 сентября, подешевел на 20 копеек – до 38,10 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 35 копеек и составляет 41,15 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,50 грн, евро - по курсу 40,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 16 копеек – до 40,49 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 21 сентября, укрепился на 11 копеек – до 38,54 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривны сегодня не изменился и составляет 41,50 грн за евро.

По данным аналитиков инвестиционной группы ICU, наличный курс гривни продолжил ослабевать на прошлой неделе из-за роста спроса на иностранную валюту на розничном рынке. Так, население купило за 4 рабочих дня безналичной валюты на 21%, а наличной - на 3% больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели. При этом объемы продажи валюты населением уменьшились в целом на 2%. Соответственно на наличном рынке курс гривни ослаб примерно на 0,5% - до 37,6-38,4 грн/$.

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