Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 7 июня, укрепился на 5 копеек - до 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривны сегодня подорожал на 10 копеек. Всего он составляет 40,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл., евро - 39,80 грн за евро.

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Прогноз валютного курса на июнь

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне 2023 года в большинстве касс банков курс будет колебаться в пределах от 36,80 до 38 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 36,90 до 37,85 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, что касается курса евро, то в кассах банков ценники по евро будут в пределах коридора от 38,50 до 41,50 грн/евро.

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