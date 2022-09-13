В последние дни курс "толкал" вверх повышенный спрос на валюту, отметил экономист.

Вряд ли стоит опасаться того, что курс доллара в сентябре резко взлетит. Серьезного и стабильного роста курса не произойдет.

Такой прогноз сделал экономический эксперт Олег Пендзин, назвав причины недавнего незначительного роста курса, передает "Телеграф".

По его мнению, данное увеличение стоимости доллара было вызвано дефицитом наличной валюты при росте спроса населения на нее. Объясняется сложившаяся ситуация приближением зимы и отопительного сезона.

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"С приближением зимы все больше украинцев стали покупать отопительные и обогревательные приборы на случай проблем с теплом и светом. Бизнес начал наращивать их импорт, на что понадобился доллар. То есть, его курс снова толкает вверх повышенный спрос", – отметил эксперт.

Он уверен, что этот фактор будет нести временный характер, а потому не стоит опасаться дальнейшего роста курса доллара.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 21 июля понизил официальный курс гривни на 25%, до 36,57 грн/долл.

Также ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

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