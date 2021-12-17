В Верховной Раде зарегистрирован пакет президентских законопроектов о создании экономического паспорта украинца.

Создание Фонда будущих поколений и введение экономических паспортов может привести к росту бюджетного дефицита.

Об этом сообщается на странице неправительственной исследовательской организации по вопросам экономической политики "Центр экономической стратегии" (ЦЭС) в Facebook.

"Фонд будут наполняться за счет рент по добыче руды, нефти и газа. Мы не сидим на "нефтедолларах" - многие сферы в стране хронически недофинансированы. В 2030 году расходы бюджета на Фонд могут составить около 1% ВВП в год (это треть расходов на оборону в 2021 году). Чтобы профинансировать это все, придется критически увеличить дефицит – вряд ли власти пойдут на непопулярное сокращение расходов", - считают эксперты центра.

Также отмечается, что в Украине ограничен перечень финансовых инструментов, куда можно будет инвестировать средства будущего фонда, кроме облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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"Деньги Фонда будет некуда инвестировать, кроме облигаций внутреннего госзайма. Проценты по облигациям будут скапливаться в Фонде, но опять же за счет бюджета. Дефицит продолжит "раздуваться". К тому же, украинские государственные фонды (как и госкомпании) подвержены группе рисков: коррупции, ручному управлению деньгами и заморозке средств в случае кризисов", - указывают в организации.

Экономические паспорта в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 декабря во время выступления в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. Документ будет предусматривать открытие персональных счетов для детей, на которых будут скапливаться платежи от использования недр.

7 декабря 2021 в Верховной Раде был зарегистрирован пакет президентских законопроектов (№6394-6396) о создании экономического паспорта украинца.

В частности, проектом закона "Об экономическом паспорте" предусмотрено создание Фонда будущих поколений. Цель фонда - накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществление выплат его участникам.

Автор: Богдан Слуцкий