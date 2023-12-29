Чем больше будем производить дома, тем устойчивее будет экономика, ведь с каждой гривни, потраченной на украинский товар, до 40% возвращается в бюджет. Кроме того, увеличение внутреннего производства влияет на уровень сборов налогов, которые крайне необходимы для финансирования обороны. Такое мнение высказала на своей странице в сети Facebook Первая вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко.

"За январь-ноябрь 2023 года финансирование сектора безопасности и обороны составило более 1,5 триллиона гривень. Собрано налогов и сборов — более 1 триллиона гривень. То есть каждая гривна уплаченных налогов идет на сектор безопасности и обороны. И, как показывают цифры, должны стремиться к большему", — рассказала Юлия Свириденко.

Министр убеждена, что в 2024 году государство, местные органы власти и сами украинцы в закупках, как публичных, так и частных, должны отдавать предпочтение украинскому и увеличивать таким образом наши возможности поддержки войска.

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"В этом году мы в очередной раз убедились в очень простой, но очень важной истине: поддержка украинских производителей — это важная составляющая нашей национальной безопасности. Ведь сектор безопасности и обороны мы можем финансировать исключительно средствами, которые зарабатываем внутри страны. Покупать товары украинского производства-это вопрос нашего выживания во время войны. Поэтому наша задача везде, где возможно, перейти на украинские товары и компоненты", — отметила Юлия Свириденко.

По ее мнению, украинским производителям во время войны сложно осваивать выпуск новой продукции, они находятся в неравных условиях по сравнению с мировыми производителями, ведь последние работают в мирных странах. Тем не менее украинский бизнес в полном объеме выполняет свои обязательства по контрактам, даже когда вынужден работать под вражескими обстрелами.

"Эта чрезвычайная устойчивость отечественного бизнеса не может не вдохновлять. Поэтому мы обращаемся к закупщикам, чтобы они были ответственными при выборе тех или иных поставщиков, отдавая предпочтение украинским производителям, которые в свою очередь поддерживают отечественную экономику", — уверена министр экономики.

Напомним, проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" в партнерстве с Министерством экономики Украины объявляет о начале новой грантовой программы для средних и крупных предприятий. Общая сумма финансирования составляет $ 15 миллионов. Один бизнес сможет получить грант от $ 250 тысяч до $ 2 миллионов.