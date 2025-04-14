Драгоценный металл подорожал более чем на 20% в этом году.

Золото поднялось до рекордной отметки. Рынки отреагировали на решения президента США Дональда Трампа.

Издание Bloomberg пишет, что в понедельник, 14 апреля, цена на золото выросла до нового исторического максимума - 3 245 доллара за унцию, побив предыдущий рекорд, установленный 11 апреля.

На прошлой неделе металл подорожал более чем на 6%, чему способствовало продолжающееся снижение курса доллара. Ослабление американской валюты делает золото более дешевым для иностранных инвесторов, поскольку его цена определяется в валюте.

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Драгоценный металл подорожал более чем на 20% в этом году, поскольку инвесторы выбирают более безопасные варианты для инвестиций, а быстро меняющаяся торговая политика Трампа привела к резким колебаниям американских акций, облигаций и доллара на фоне опасений мировой рецессии. В частности, распродажа государственных облигаций США подчеркивает снижение привлекательности американских активов.

В Сингапуре спотовое золото мало изменилось и стоило 3 236,27 доллара за унцию. При этом серебро снизилось, а платина и палладий выросли.

Цены на золото - прогноз эксперта

Аналитик Алексей Козырев считает, что к концу лета 2025 года цены на золото будут колебаться в пределах 2 990 - 3 250 долларов за унцию. При этом ключевыми генераторами роста цен на металл останутся центральные банки.

Вместе с тем, как прогнозирует аналитик, со временем дороговизна золота на фоне снижения спроса частично охладит к нему интерес и приведет к снижению цены.

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