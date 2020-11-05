По словам Пацкана, повышение цен на газ уже с ноября этого года приведёт к подорожанию жилищно-коммунальных услуг и увеличению количества получателей субсидий, а соответственно, запланированных расходов.

Треть расходов государственного бюджета-2021 - почти 620 миллиардов гривень - предусмотрена на выплату долгов.

Читайте такжеС начала карантина дефицит госбюджета Украины вырос в 4 раза

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в ходе рассмотрения проекта госбюджета-2021 в Верховной Раде.

"На выплату долгов предусмотрена треть расходов госбюджета – почти 620 миллиардов гривень, только на обслуживание госдолга пойдет каждая седьмая гривня. Объем государственного и гарантированного государством долга вырастет до 2,9 триллиона гривень - почти 65% ВВП, что превысит установленный Бюджетным кодексом предел", - сказал Пацкан.

Прогноз роста экономики

По его словам, прогнозируемый правительством рост экономики на 4,6% выглядит достаточно оптимистично, но с учетом сложившейся ситуации есть риски, что такой рост не будет достигнут.

"Карантинные ограничения продолжатся до конца года. Продолжается рецессия в промышленности и других отраслях, уменьшилось кредитование экономики и приток иностранного капитала… Это приведет к недопоступлению доходов в определенных бюджетом объемах", - подчеркнул глава Счетной палаты.

Он отметил, что правительство предлагает на полгода заморозить размер прожиточного минимума в сумме 2189 гривень, тогда как фактический его размер составляет 3763 гривни.

"Счетная палата неоднократно акцентировала внимание на изменении подходов к формированию размера прожиточного минимума", - подчеркнул Пацкан.

Расходы на борьбу с коронавирусом

Что касается расходов на борьбу с эпидемией, по словам Пацкана, на это предусмотрено 19,4 миллиарда гривень, из которых 2,6 миллиарда - на проведение вакцинации.

"Мы видим риски закупки по завышенным ценам медицинских товаров и недостаточно исследованных вакцин", - отметил глава Счетной палаты.

По его словам, на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрено на 561 миллион гривень меньше, чем в 2020 году, при этом объявлено существенное повышение цен на газ уже с ноября этого года, что приведёт к подорожанию жилищно-коммунальных услуг и увеличению количества получателей субсидии, а соответственно, запланированных расходов.

Что этому предшествовало

Верховная Рада приступила к рассмотрению в первом чтении законопроекта №4000 "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП.

Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы - 1 триллион 350 миллиардов гривень.

При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 миллиардов гривень.

Проект госбюджета также предусматривает 104 миллиарда гривень на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 миллиарда гривень.

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Автор: Екатерина Жирий