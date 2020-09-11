Высший антикоррупционный суд избрал бывшему руководителю ГП «Международный аэропорт «Борисполь», подозреваемому в злоупотреблении служебным положением, что причинило предприятию ущерб на более 16,5 млн грн, меру пресечения в виде залога в размере 5 млн 255 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
К чему обязали подозреваемого экс-руководителя аэропорта "Борисполь"
Суд возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязанностей, а именно: прибывать к детективу, прокурору по первому требованию; не отлучаться из г. Киева и Киевской области без разрешения детективов, прокуроров или суда; сообщать детективу, прокурору об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины паспорта для выезда за границу.
Срок действия обязанностей - до 11 ноября 2020 года.
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Хищения в "Борисполе": детали коррупционной схемы
Следствием установлено, что в течение 2014-2019 годов служебные лица госпредприятия на основании заключенных договоров предварительной аренды передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости. Однако это имущество принадлежит Министерству инфраструктуры, и право на передачу его в аренду имеет только Фонд государственного имущества согласно соответствующей конкурсной процедуре.
«И только после того, как в 2019 году государственное предприятие получило рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению уголовного преступления, служащие «МА «Борисполь» прекратили заключения незаконных договоров», - говорится в сообщении.
Сейчас сумма ущерба, нанесенного только от реализации двух таких договоров, составляет более 16,5 млн грн, отметили в САП.
Действия бывшего руководителя государственного предприятия и начальника службы квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»).
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что 7 сентября прокуроры САП и детективами НАБУ сообщили о подозрении экс-руководителю «Международный аэропорт «Борисполь» и начальнику службы арендных отношений в злоупотреблении служебным положением, что причинило предприятию ущерб на сумму более 16,5 млн грн.
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