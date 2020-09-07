Экс-руководитель госпредприятия вместе с начальником службы арендных отношений в течение 5 лет сдавали в аренду помещения по заниженной стоимости.

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и начальнику службы арендных отношений в злоупотреблении служебным положением, нанесшем предприятию ущерб на сумму более 16,5 миллиона гривень.

Читайте такжеГосфинмониторинг за три месяца выявил подозрительные операции на 15 миллиардов гривень

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Что установило следствие

Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов служебные лица госпредприятия на основании заключенных договоров предварительной аренды передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости. Однако это имущество принадлежит Министерству инфраструктуры и право на передачу его в аренду имеет только Фонд государственного имущества по соответствующей конкурсной процедуре.

"И только после того, как в 2019 году государственное предприятие получило рекомендации об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовного преступления, служащие "МА "Борисполь" прекратили заключение незаконных договоров", - говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба

Сейчас сумма ущерба, нанесенного только от реализации двух таких договоров, составляет более 16,5 миллиона гривень, отметили в САП.

Действия бывшего руководителя государственного предприятия и начальника службы квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебное расследование продолжается.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Бекета