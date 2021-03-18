По словам Зеленского, Украина продолжит избавляться от балласта, который "приносил стране только убытки и коррупцию".

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина продолжит масштабную приватизацию.

Читайте такжеФонд госимущества похвастался выручкой за продажу спиртзаводовОб этом он заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство".

"Мы начали в Украине масштабную приватизацию, немного она затормозилась из-за COVID-19, но точно мы понимаем, что будем продолжать этот важный для страны, для бизнеса процесс, избавляясь от балласта, который приносил стране только убытки и, к сожалению, приносил Украине коррупцию", - сказал Зеленский.

Большая приватизация: что известно

В январе 2020 года Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год, куда вошли 11 предприятий энергетической сферы, а также "Объединенная горно-химическая компания", заводы "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", предприятия "Ориана", "Президент-Отель", "Индар", "Украгролизинг".

29 октября 2020 года Кабмин отменил передачу на приватизацию части госпредприятий.

В конце 2020 года Кабинет Министров предложил Верховной Раде разблокировать этот процесс.

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Автор: Дмитрий Шварц