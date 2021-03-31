Первые продажи госимущества состоятся уже летом / фото УНІАН
Первые аукционы по продаже объектов большой приватизации состоятся уже летом.
Читайте такжеРада разблокировала большую приватизациюОб этом заявил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.
"Первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом. Объединенная горно-химическая компания, киевский завод "Большевик", "Президент Отель", а впоследствии и многое другое - каждый инвестор найдет в нашем инвестиционном меню что-то на свой вкус", – отметил Сенниченко.
Большая приватизация: что известно
- После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.
- В январе 2020 года Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год, куда вошли 11 предприятий энергетической сферы, а также "Объединенная горно-химическая компания", заводы "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", предприятия "Ориана", "Президент-Отель", "Индар", "Украгролизинг".
- 29 октября 2020 года Кабмин отменил передачу на приватизацию части госпредприятий.
- В конце 2020 года Кабинет Министров предложил Верховной Раде разблокировать этот процесс.
- Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.
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