30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

Первые аукционы по продаже объектов большой приватизации состоятся уже летом.

Читайте такжеРада разблокировала большую приватизациюОб этом заявил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

"Первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом. Объединенная горно-химическая компания, киевский завод "Большевик", "Президент Отель", а впоследствии и многое другое - каждый инвестор найдет в нашем инвестиционном меню что-то на свой вкус", – отметил Сенниченко.

Большая приватизация: что известно

После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.

В январе 2020 года Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год, куда вошли 11 предприятий энергетической сферы, а также "Объединенная горно-химическая компания", заводы "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", предприятия "Ориана", "Президент-Отель", "Индар", "Украгролизинг".

29 октября 2020 года Кабмин отменил передачу на приватизацию части госпредприятий.

В конце 2020 года Кабинет Министров предложил Верховной Раде разблокировать этот процесс.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

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Автор: Богдан Слуцкий