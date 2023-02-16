По состоянию на 12:14 по Киеву биткоин достиг отметки в 24 656 долларов.

Криптовалюта биткоин выросла в цене на 11,2% и приблизился к отметке в 25 тысяч долларов, что является максимумом в котировках с августа.

Согласно данным Coindesk, по состоянию на 09:10 котировки достигли отметки в 24 537 долларов.

По состоянию на 12:14 по Киеву биткоин достиг отметки в 24 656 долларов.

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Как уточняет Bloomberg, криптоактивы продолжают восстановление после прошлогоднего разгрома, в частности биткоин вырос почти на 50% с начала года. Это свидетельствует о том, что инвесторы избавляются от опасений относительно усиления регуляторного давления со стороны США.

Как говорится в материале, цены на криптовалюты растут вместе с ростом мировых рынков на фоне все большей уверенности в том, что повышение процентных ставок Федеральной резервной системы может унять инфляцию, не доводя США до рецессии.

Война в Украине и курс биткоина

В ноябре 2022 года биткоин торговался на уровне почти 70 тысяч и криптоинвесторы рассчитывали на то, что он покорит новые высоты в $100 или даже $200 тыс. Однако нового пика не случилось, а 2022 год ознаменовал собой крах всех основных диджитал-активов.

С начала лета 2022 биткоин торговался в относительно узком диапазоне. За это время цена криптовалюты опускалась до $17,6 тыс. и на пике достигала $25 тыс.

Ветеран криптотрейдинга Тон Вейс, предсказавший обрушение цены биткоина в 2018 году, допускает, что падение главной криптовалюты с текущих уровней может дойти до $10-11 тысяч.

В ночь на 8 ноября 2022 года все основные криптовалюты синхронно потеряли в цене.

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