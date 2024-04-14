В субботу вечером биткоин упал примерно на 8%.

Биткоин снизился примерно на 8% поздно вечером в субботу, пишет CNBC. Эта цифровая валюта была одним из немногих рисковых активов, торгуемых на выходных, и падение было воспринято как первоначальная реакция на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

"По данным биржи Bitstamp, в субботу вечером биткойн, который перед этим торговался на уровне около 70 000 долларов, упал до уровня ниже 62 000 долларов. К утру воскресенья цена выросла до уровня выше 64 000 долларов. Другие монеты, такие как Ethereum, также активно продавались, в некоторых случаях их стоимость упала до 10%.

По данным Bloomberg, распродажа биткойнов была самой резкой за более чем год, при этом криптовалюта недавно достигла новых рекордов на фоне притоков в спотовые биткойн-ETF в США, которые продолжают влиять на ценовое движение криптовалюты.

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События также повлияли на финансовые рынки Ирана и Израиля.

Согласно данным сайта валютного мониторинга Bonbast, иранская валюта упала до рекордно низкого уровня в 705 000 риалов за доллар США на неофициальном рынке около 10:30 утра по местному времени в воскресенье.

Флагманский индекс Тель-Авивской фондовой биржи TA-35 упал на 0,38% в 10:23 по лондонскому времени.

Что происходит на Ближнем Востоке

Вечером 12 апреля Израиль атаковали десятки ракет из Ливана. Около 40 выпущенных ракет достигли израильской территории, однако часть была перехвачена системой ПВО или упала в пустынной местности.

А в ночь на 14 апреля Иран обстрелял Израиль, выпустив по стране более 300 ракет и беспилотников. Почти все воздушные цели были сбиты, однако из-за атаки пострадали 12 человек, среди которых и 7-летний ребенок.

В ответ на это Израиль атаковал важный объект по производству оружия, принадлежащий "Хезболле", в районе Наби-Шит в Ливане.

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