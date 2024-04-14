Это был ответный удар на атаку, которая произошла прошлой ночью.

Израильские военные самолеты атаковали важный объект по производству оружия, принадлежащий "Хезболле", в районе Наби-Шит в Ливане. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа для арабских СМИ Авичай Адрей в публикации на X.

"Рейд был осуществлен в ответ на запуски, которые нарушили границы с территории Ливана в направлении севера страны в течение часов прошлой ночью", - пояснил он этот удар.

Как пишет CNN, Национальное информационное агентство Ливана заявило, что израильская авиация нанесла удар по зданию в городе Наби-Шит в регионе Баальбек. С 7 октября такие удары стали редкими, поскольку этот район расположен примерно в 80 километрах от израильско-ливанской границы.

В минувшее воскресенье израильские военные нанесли удары по четырем объектам подразделения противовоздушной обороны "Хезболлы" в районе Баальбека.

Атака на Израиль

Вечером 12 апреля Израиль атаковали десятки ракет из Ливана. Около 40 выпущенных ракет достигли израильской территории, однако часть была перехвачена системой ПВО или упала в пустынной местности.

Как писал УНИАН, в ночь на 14 апреля Иран обстрелял Израиль, выпустив по стране более 300 ракет и беспилотников. Почти все воздушные цели были сбиты, однако из-за атаки пострадали 12 человек, среди которых и 7-летний ребенок.

Европейские лидеры осудили массированную атаку Ирана на Израиль. В частности солидарность со страной выразили Франция, Германия, Латвия, Молдова, Испания, Норвегия, Литва, Эстония и Украина.

По мнению СМИ, США могут скорее проголосовать за помощь Украине из-за атаки Ирана на Израиль.

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