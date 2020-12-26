Криптовалюта биткоин снова побила свой рекорд, достигнув отметки в 25 тысяч долларов.
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Об этом свидетельствуют данные на криптовалютной бирже Coindesk, пишет Экономическая правда.
Однако по состоянию на 09:00 по киевскому времени его стоимость составляла 24 828 долларов.
В прошлый раз цена биткоина побила исторический максимум 20 декабря. Тогда его стоимость впервые превысила 24 тысячи долларов. 17 декабря криптовалюта преодолела отметку в 22 тысячи долларов.16 декабря цена биткоина впервые в истории превысила отметку в 20 тысяч долларов.
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