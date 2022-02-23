По словам Коробковой, Национальный банк разработал четкие планы действий для банковской системы на каждом этапе особого периода.

Банковская система Украины функционирует в штатном обычном режиме, а при усилении угроз для обеспечения стабильности денежной единицы Национальный банк готов применить комплекс монетарных инструментов.

Об этом написала председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова в Facebook.

"Банковская система функционирует в штатном обычном режиме. Банки с иностранным капиталом остаются в Украине и также функционируют в штатном режиме, как и львиная доля должностных лиц всех уровней, которые физически находятся в Украине (за незначительным исключением тех, кто планово находится в коротких командировках)", - написала Коробкова.

Она сообщила, что банки-члены ассоциации создали Антикризисные штабы оперативного реагирования, в состав которых входят первые лица банков. Эти штабы разработали четкий алгоритм действий в случае эскалации угрозы для безопасного хранения ценностей клиентов банков.

Также глава Совета НАБУ отметила, что все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме, а НБУ имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными.

"Национальный банк готов к любым вариантам развития ситуации безопасности. Национальный банк разработал четкие планы действий для банковской системы на каждом этапе особого периода", - говорится в сообщении.

По словам Коробковой, в случае, если ситуативные факторы будут усиливать угрозу для обеспечения стабильности денежной единицы Украины или для финансовой стабильности в более длительной перспективе, Нацбанк готов оперативно применить комплекс именно монетарных инструментов, предусмотренных законодательством.

"С вечера 15 февраля на сайты и приложения банковских учреждений осуществлялась одна из самых мощных за всю историю DDOS-атак. В результате онлайн-работа инфраструктуры не была нарушена, все данные сохранены. Этот случай продемонстрировал высокий уровень готовности, защиты и надежности банковской системы", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, ранее в НБУ рассказали, что в случае введения в Украине чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме.

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