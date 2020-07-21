Рада приняла в первом чтении законопроект, нарушающий Соглашение об Ассоциации с ЕС

Это предлагается сделать путем изменения работы системы государственных закупок "Прозорро".

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который направлен на локализацию производства в Украине путем изменения работы системы государственных закупок "Прозорро".

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении законопроекта №3739 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" проголосовали 248 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, принятие законопроекта позволит начать реиндустриализацию отечественной экономики, которая "начнет приходить в себя".

"Закон о локализации имеет очень простую цель - он хочет, чтобы Украинское государство, когда оно тратит деньги за границей на покупку определенных товаров, объектов, таких как локомотивы, вагоны, катера и так далее, получило назад, на свои заводы, на свои перерабатывающие фабрики, которые обанкротились и не имеют бюджетов, от 15 до 30 процентов этого заказа", - сказал он.

Как добавила член комитета Роксолана Пидласая, принятие закона может привести к тому, что в течение пяти последующих лет ВВП вырастет дополнительно на 3,9%, а также позволит создать дополнительно 62,5 тысячи рабочих мест и сохранить 200 тысяч уже существующих.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, он предлагает с 1 января 2021 года сроком на десять лет установить новые особенности осуществления процедур закупки отдельных товаров путем внесения изменений в Закон Украины "О публичных закупках" для совершенствования процедуры оценки тендерных предложений. В частности, устанавливается перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации становится обязательным при проведении публичных закупок.

"К участию в публичных закупках допускаются предметы закупки, определенные настоящим законом, только в случае, если степень локализации их производства в Украине превышает или равна соответствующей степени локализации их производства в Украине", - сказано в пояснительной записке.

Законопроектом предусматривается, что степень локализации производства предметов закупки в Украине определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере публичных закупок в порядке и по методике, установленной Кабинетом министров.

Но этот проект не совместим с международными обязательствами Украины. В Соглашении об ассоциации есть отдельная глава, которая посвящена государственным закупкам. Одним из принципов является недискриминационность. Отдельно указано, что описание работ, товаров и услуг не должно содержать конкретного места происхождения (кроме случаев, когда это обосновывается предмет контракта) оснований и условий участников тендеров в той же стране, что и заказчик.

Как сообщал УНИАН, законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О публичных закупках" (№3739) зарегистрирован в Верховной Раде 24 июня 2020 года.

По мнению экспертов Киевской школы экономики (KSE), принятие законопроекта о локализации в публичных закупках (предпочтение украинским производителям) может принести 600 миллионов долларов убытков украинской экономике, или потерю около 0,5% ВВП Украины.

Эксперты KSE подчеркивают, что предложенный в этом законопроекте механизм определения степени локализации потенциально создает широкий простор для коррупционных злоупотреблений, а более адекватный механизм определения "местной составляющей" отсутствует.

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