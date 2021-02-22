В течение прошлого года АРМА сгенерировало около 53 миллионов гривен.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) способно уже сегодня существенно увеличить поступления государства за счет доходов от управления арестованными деньгами.

Об сообщил заместитель Председателя АРМА Владимир Павленко во время пресс-конференции, посвященной реформированию АРМА.

"Нам часто вменяют, что АРМА тратит на свою деятельность больше средств, чем зарабатывает. И это действительно так. Но в чем причина? Одна из причин заключается в том, что не все доходы, генерируемые от деятельности АРМА, попадают в государственный бюджет. На самом деле, бюджет пополняет лишь незначительная часть из тех доходов, которые АРМА обеспечивает от управления арестованными активами – это средства от передачи активов в аренду бизнесу.

Но это незначительные суммы по сравнению со средствами, которые АРМА зарабатывает благодаря управлению денежными активами. На нашем депозите в банке размещаются арестованные деньги и средства, полученные от реализации имущества. На них начисляются значительные суммы процентов, и за год размер депозита растет примерно на десятую часть – в течение прошлого года АРМА сгенерировало около 53 миллионов гривен.

Эти средства сегодня не приносят никакой пользы государству, бюджет может получить их только после приговора суда. Но на практике мы еще не имели таких случаев, поэтому из десятков миллионов бюджета не достается ничего.

Такая ситуация недопустима. В случае с управлением другими видами активов бюджет получает доходы, зато этот путь просто заблокирован. Зарубежные аналоги АРМА перечисляют такие доходы в бюджет или в специальные фонды, и мы предлагаем воплотить в Украине подобную модель. Даже если в бюджет будет попадать половина от суммы процентов – это все равно превысит доходы от управления активами путем передачи их бизнесу. Это было бы разумно и правильно, но, к сожалению, нас в этом вопросе не поддерживают, хотя мы постоянно ищем единомышленников для реализации такой инициативы».

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Автор: УНИАН