Курс гривни к доллару сегодня ослаб на 90 копеек, а относительно евро украинская валюта ослабла на 40 копеек.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 90 копеек - до 37,20 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня ослабла на 40 копеек - до 37,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,00 грн за долл., евро - 36,20 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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