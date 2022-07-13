Украинской экономике даже выгодно ослабление евро, ведь наша внешняя торговля с ЕС является дефицитной.

Украинские банки отреагировали на изменение курса евровалюты из-за того, что евро потерял паритет к доллару и сравнялся с ним в цене.

Об этом пишет Forbes. Например, в Приватбанке стоимость покупки доллара и евро также почти идентична: 36,6 грн/$ и 36,5 грн/€ соответственно.

"Это конечно важная психологическая отметка, но глобально это не повлияет ни на наших экспортеров, ни на переселенцев", – считает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий. Причина - цены на большинство товаров украинского экспорта формируются в долларах.

Теоретически, украинской экономике даже выгодно ослабление евро, ведь наша внешняя торговля с ЕС является дефицитной, добавляет начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов. "Впрочем в полной мере Украина этим эффектом воспользоваться пока не может из-за блокады морских портов, которые значительно ограничивают долларовые экспортные поступления", - уточняет он.

Больше ситуация с курсом евровалюты влияет на импортеров, говорит Демкив. Официальный курс по которому они завозили товары на утро 24 февраля был 33,17 грн/евро, сейчас он 29,50 грн/евро.

НБУ придется на это реагировать, считает Демкив. Решится ли регулятор отпустить официальный курс на который ориентируются импортеры, будет искать другие пути, вроде, обложения критического импорта дополнительной пошлиной в размере 10-15% – пока не понятно. Но ослабление евро снова еще больше обостряет вопрос нескольких курсов, подчеркивает Демкив.

Украинским переселенцам дешевый евро скорее на руку. Теперь миллионы украинских переселенцев в ЕС по сути являются "маленькими импортерами", что покупают евро (или связанные с ним другие европейские валюты) за гривну во время расчетов за товары и услуги в странах пребывания. "Ослабление курса евро благоприятно для них, ведь оно сдерживает валютные риски в условиях фиксации курса гривны к доллару", – считает Блинов.

Как сообщал УНИАН, курс евро к доллару находится на минимуме за 20 лет. На прошлой неделе евро упал на 3,2% относительно доллара, поскольку инвесторы опасаются, что энергетический кризис, вызванный неопределенностью поставок газа из России, может склонить континент к рецессии.

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