Премьер провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Кабинет министров поставил цель увеличить товарооборот Украины и Австрии до 2 миллиардов долларов в 2022 году.

Как сообщает Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

"По итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот между нашими странами составил более 1,6 миллиарда долларов США. Мы поставили перед собой амбициозную цель увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов США в 2022 году", — цитирует главу правительства его пресс-служба.

Шмыгаль подчеркнул, что существует большой потенциал для расширения украинско-австрийского делового и инвестиционного сотрудничества. В частности, он предложил федеральному канцлеру Австрии основать ежегодный украинско-австрийский бизнес-форум под общим патронатом правительств стран. Проведение первого форума планируется во время официального визита федерального канцлера Австрии в Украину.

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Со своей стороны Нехаммер поддержал идею проведения такого мероприятия и подтвердил намерение посетить Украину в этом году.

Товарооборот Украины с ЕС:

Товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в 2020 году составил 42,4 млрд долл., что на 8,4% меньше, чем годом ранее.

В частности, объем взаимной торговли агропродукцией между Украиной и ЕС в 2020 году составил 10,2 млрд долл. и стал вторым крупнейшим в истории.

По данным Министерства инфраструктуры, за последние четыре года с момента заключения Соглашения об ассоциации товарооборот между Украиной и Европейским Союзом увеличился более чем на 60%.