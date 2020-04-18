Зеленский: нужно закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время

Президент также акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос с задолженностями врачам и другим медицинским работникам нужно закрывать в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном совещании под председательством главы государства по вопросам борьбы с коронавирусом.

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«Нужно закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Не важно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с апреля», - подчеркнул Зеленский.

Президент также акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования.

Отмечается, что за последние двое суток было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции. На совещании сообщили, что это можно связать с Пасхальными праздниками, ведь в минувшее воскресенье более 100 тысяч украинцев все же посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6 день после заражения.

«Очень надеюсь, что украинцы осознают риски заражения на эту Пасху в церквях. «Пасха дома» - правильный ход, чтобы люди знали, что именно в этом году надо на это большой праздник остаться дома. Это поможет сохранить здоровье и жизнь многих, чтобы в следующем году снова можно было посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что медицинским работникам, которые борются с COVID-19, втрое увеличили оклад.