Медикам, которые борются с COVID-19, втрое увеличен оклад - Минздрав

Речь идет, в частности, об инфекционистах, патологоанатомах и эпидемиологах и прочих.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что медицинским работникам, которые борются с COVID-19, втрое увеличили оклад.

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Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

Отмечается, что уже за март медицинские работники, которые лечат пациентов, у которых лабораторно подтвержден COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Приказом, который подписал Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта осуществляется доплата: экстренный медицинский техник, врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач-патологоанатом, врач-эпидемиолог, врач-лаборант, врач-анестезиолог, врач-радиолог, врач-бактериолог, врач-рентгенолог, врач-вирусолог, врач общей практики - семейный врач, врач-терапевт, врач-педиатр; врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением пациентов, у которых лабораторно подтвержден COVID-19; медицинская сестра; младшая сестра (всех наименований); медицинский регистратор; сестра-хозяйка; водитель.

Отмечается, что доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.