Украина может получить первые $2 миллиарда от МВФ в мае - Гетманцев

По словам главы финансового комитета Рады, Украина до конца года ожидает $4 млрд.

Первый транш в сумме до $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) Украина может получить в мае.

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Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телеканала Украина 24, передает liga.net.

"Мы ожидаем до конца года $4 млрд. Первый транш будет до $2 млрд и это будет в мае", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о банковском регулировании, необходимый для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

31 марта парламент принял закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, на принятии которого настаивал МВФ.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

В начале марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран, для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса, а затем в Фонде заявили о готовности мобилизовать для помощи странам-участницам кредитный потенциал в размере 1 трлн долл.

26 марта в МВФ заявили о прогрессе в обсуждениях с украинскими властями новой программы финансирования и возможность увеличения ее объема, но напомнили о необходимости принять законы о совершенствовании банковского регулирования и земельную реформу.

В Министерстве финансов заявили, что продолжают переговоры с МВФ о заключении новой программы финансирования и рассчитывают до конца года получить от Фонда до 5 млрд долл. кредита.