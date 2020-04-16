МВФ уверен в скором выполнении Украиной условий для старта новой программы

Фонд поддерживает намерения украинских властей расширить бюджетный дефицит из-за пандемии коронавируса.

Международный валютный фонд поддерживает намерения украинских властей расширить бюджетный дефицит из-за пандемии коронавируса и уверен в скором выполнении Украиной условий для старта новой программы поддержки.

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Об этом сообщается на сайте МВФ со ссылкой на заявление директора Европейского департамента фонда Пола Томсена.

«Украина серьезно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые приведут к очень значительному увеличению дефицита бюджета. Мы полностью поддерживаем это», - отметил представитель МВФ.

По его словам, в течение последних лет в рамках программы при поддержке Фонда Украина достигла значительных показателей макроэкономической стабильности, что обеспечивает необходимые буферы для принятия необходимых мер.

Томсен напомнил, что Украина и МВФ обсуждают новую программу поддержки, и отметил прогресс в этих переговорах. «Существует ряд проблем, которые остаются нерешенными, и я уверен, что они скоро будут преодолены, и что мы сможем рекомендовать программу нашему руководству. Есть хороший прогресс, и это, конечно, даст Украине больше ресурсов», - добавил представитель Фонда.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.