Криклий хотел уменьшить финансирование моста в Запорожье в пользу "Укртрансбезопасности" - Куницкий

Куницкий утверждает, что бюджетный комитет не поддержал предложение министра.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагал бюджетному комитету ВР снизить расходы на строительство моста в Запорожье в проекте изменений в закон Украины "О государственном бюджете на 2020 год" на 300 млн гривень и направить деньги на финансирование администрации морского и речного транспорта, а также "Укртрансбезопасности". Об этом говорится в письме министра на имя главы бюджетного комитета Юрия Аристова, которое на своей странице в Facebook опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий.

В частности, сообщает Куницкий, предлагалось уменьшить на 300 млн гривень расходы по специальному фонду по программе 3107020, которая касается финансового обеспечения мер безопасности дорожного движения, и направить средства на программу 3111240 "Строительство и реконструкция мостов", также по спецфонду. При этом предлагается уменьшить на 300 млн гривень финансирование этой программы по общему фонду и направить эти деньги на программы 3103010 (управление в сфере морского и речного транспорта) и 3109010 (потребности "Укртрансбезопасности"). Таким образом, уменьшение финансирования программы безопасности дорожного движения ничем не компенсируется.

Нардеп отмечает, что спецфонд - это защищенная статья бюджета, которая наполняется, среди прочего, вследствие акцизного налога. Таким образом, ее выполнение зависит от объемов собранного налога. С замедлением экономики эта статья, наверное, не будет выполнена, а следовательно и финансирование моста может быть сорвано. Проекты из основного фонда, как правило, финансируются на 100%. В частности, по основному фонду финансируются заработные платы.

"Завершение строительства многострадального моста в городе Запорожье является одной из приоритетных задач для президента. За последние десятилетия мост стал важнейшим инфраструктурным проектом для жителей Запорожья, за строительство которого ответственно Министерство инфраструктуры. ... Не так давно Криклий на своей Facebook-странице заявил о том, что финансирование сокращать не будут! При этом, забыв рассказать, как за несколько дней до этого направил письмо главе бюджетного комитета с просьбой передать 300 млн гривень из запорожских мостов на очень важное обеспечение службы морского и речного транспорта, а также на коррумпированную "Укртрансбезопасность", - написал Куницкий

По мнению Куницкого, желание Криклия направить деньги по другим статьям связано с тем, что их там "можно будет легко и по-тихому распилить".

Также Куницкий утверждает, что по результатам рассмотрения вышеуказанного письма бюджетным комитетом, народные депутаты не поддержали предложение министра.

В свою очередь, комментарии к публикации Куницкого министр Криклий возразил, что речь идет о сокращении расходной части, тогда как в письме указано: "уменьшить расходы по бюджетной программе и направить на новые потребности".

"(Уменьшить) 300 по бюджетной программе спецфонда безопасности дорожного движения и добавить + 300 по программе спецфонда "строительство и реконструкцию мостов". То, что раньше было незащищенной статьей в общем бюджете - теперь у защищенных. Так что Запорожскому мосту непременно быть. Это приоритет. А финансирование на "Укртрансбезопасности" предложили из общего бюджета направить, и это важно, чтобы можно было принимать новых инспекторов на адекватные зарплаты. Иначе порочный круг не разорвать", - написал Криклий.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), наконец-то, выдала разрешение на строительство мостов в Запорожье в рамках национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским.