Большинство украинских пенсионеров получают пенсии через банки
Больше половины украинских пенсионеров получают пенсии через банковские учреждения.
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Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
"По состоянию на 1 апреля 2020 года, 66,4%, или 7,5 миллиона, украинских пенсионеров получают пенсионные выплаты через банки", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 51,5% пенсионеров получают пенсии в "ПриватБанке". На втором месте – "Ощадбанк": на карты этого банка зачисляются ежемесячные выплаты 37,4% пенсионеров. 4,9% получателей пенсий обслуживаются банком "Райффайзен Банк Аваль". Остальные 6,2% выбрали другие украинские банки для получения пенсии.
Также в ПФУ сообщили, что на финансирование пенсий за апрель с начала месяца уже направлено 20,6 миллиарда гривень.
Как сообщал УНИАН, ранее Пенсионный фонд сообщил об увеличении количества людей, решающих вопросы пенсионного обеспечения дистанционно во время карантина.
1 апреля Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения.
В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере до 500 гривень пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривень, а также проведение в мае 2020 года индексации пенсий на 11% для 7 миллионов пенсионеров.
Кроме того, в апреле будет проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тысячи гривень для 10 миллионов пенсионеров, получающих по состоянию на 1 апреля 2020 года пенсию менее 5 тысяч гривень.
Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 гривни.