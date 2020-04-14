«ПриватБанк» объявил кредитные каникулы по ипотеке и автокредитам

Заемщики, которые испытывают трудности из-за пандемии коронавируса, могут перенести сроки погашения.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» с учетом экономических условий, вызванных последствиями пандемии коронавируса, вводит дополнительные «кредитные каникулы» для заемщиков по программам кредитования «Авто в рассрочку», «Жилье в кредит» и «Кредит под залог недвижимости».

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Как сообщили в пресс-службе банка, клиенты, у которых возникли финансовые трудности (увольнение, отпуск за свой счет и т.д.) из-за ограничений, связанных с карантином, могут рассчитывать на перенос сроков очередных платежей до 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к договору после окончания карантина.

Для оформления каникул в банке предлагают заполнить заявку на сайте и напоминают, что в настоящее время штрафы и пеня за просрочку платежей не начисляются.

Справка УНИАН. Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции, который также временно освобождает от штрафных санкций заемщиков по потребительским кредитам.