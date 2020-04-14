В Минфине решили снова отменить продажу гособлигаций
Министерство финансов Украины отменило еженедельный аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа, который должен был быть сегодня, 14 апреля.
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Согласно данным на сайте министерства, решение не проводить торги принято четвертый раз – после аналогичного решения относительно аукционов 10 и 31 марта, а также 7 апреля.
Как и ранее, Минфин отменил аукцион по результатам консультаций с первичными дилерами.
Также сообщается, что дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка.
Как сообщал УНИАН, вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.
В результате нерезиденты приостановили покупку долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.
По итогам прошлой недели объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины сократился до 115 миллиардов гривень, или уровня декабря прошлого года.