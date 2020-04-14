В Минфине решили снова отменить продажу гособлигаций

Решение не проводить торги принято четвертый раз – после аналогичного решения относительно аукционов 10 и 31 марта, а также 7 апреля.

Министерство финансов Украины отменило еженедельный аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа, который должен был быть сегодня, 14 апреля.

Читайте такжеНБУ по-прежнему не намерен покупать гособлигации

Согласно данным на сайте министерства, решение не проводить торги принято четвертый раз – после аналогичного решения относительно аукционов 10 и 31 марта, а также 7 апреля.

Как и ранее, Минфин отменил аукцион по результатам консультаций с первичными дилерами.

Также сообщается, что дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

Как сообщал УНИАН, вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты приостановили покупку долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

По итогам прошлой недели объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины сократился до 115 миллиардов гривень, или уровня декабря прошлого года.