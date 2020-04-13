В НБУ объяснили, почему запуск "печатного станка" - плохая идея

В Нацбанке подчеркнули, что наша страна имеет опыт 90-х, 2008 и 2014 годов, когда допечатывание гривни приводило лишь к неурядицам.

Финансирование бюджетного дефицита в Украине за счет эмиссии гривни будет безответственным шагом, провоцирующим девальвацию национальной валюты и стремительный рост цен, считают в Национальном банке Украины.

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Как рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в видеообращении, опубликованном на странице регулятора в соцсети Facebook, государство должно помочь тем, кто временно потерял работу из-за карантина, но от простых и безответственных шагов люди могут только пострадать.

"Сегодня звучат призывы, мол, Национальный банк может профинансировать бюджет эмиссией гривни. Это просто, но безответственно. Наша страна имеет опыт 90-х, 2008 и 2014. Тогда эмиссия приводила лишь к неурядицам. Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки "джинна инфляции и девальвации". Ведь посредством эмиссии гривна стремительно обесценится, а цены стремительно возрастут", - сказал Сологуб.

Он отметил, что государство не может включать "печатный станок", но может покрыть увеличение расходов за счет заимствований.

"Наша страна имеет положительный опыт сотрудничества с международными партнерами. Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с МВФ и другими донорами. Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета", - добавил Сологуб.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины 31 марта отменил запрет на покупку НБУ государственных ценных бумаг и операции по поддержке бюджетных расходов в монетарной политике регулятора.

В ответ на это в правлении НБУ в очередной раз заявили об отсутствии планов кредитовать правительство посредством покупки облигаций внутреннего государственного займа.

Согласно статье 54 Закона Украины "О Национальном банке Украины", Национальный банк не имеет права предоставлять кредиты на финансирование расходов государственного бюджета Украины и покупать на первичном рынке ценные бумаги, эмитированные правительством либо другим госучреждением.