К законопроекту о банковском регулировании подано более 13 тысяч поправок

По словам нардепа Железняка, это еще не все поправки, которые ожидаются.

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк отмечает, что к законопроекту о банковском регулировании подано уже более 13 тысяч поправок.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 18:00 уже есть 13 тысяч + поправок к закону о банках 2571-д... Есть депутат, который только что от себя подал более 6 тысяч поправок, еще три пакета по 1,5 тысячи правок. И это еще не все правки пришли. Поэтому поздравляю нас: получается, что абсолютный рекорд парламентаризма будет побит дважды", - написал Железняк.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), необходимый для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Законопроект предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время, закон четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

3 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что к законопроекту о банковском регулировании подано 5 тысяч поправок.

"Мы понимаем, что будет оказываться максимальное сопротивление этому процессу. Есть слухи, что это количество поправок может быть увеличено до 8 или 10 тысяч. Это возможность заблокировать продвижение этого законопроекта", - сказал депутат.