В Минсоцполитики рассказали, ждать ли пенсионерам на обещанную тысячу гривень

Министр соцполитики также подчеркнула, что в этом месяце Пенсионный фонд обеспечил полное финансирование пенсий и их выплата началась вовремя - 2 апреля.

Пенсионеры от 80 лет, которым еще не поступила дополнительная выплата, получат деньги в ближайшее время.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу", передает ТСН.

Анонсированную единовременную помощь в размере 1 тысяча гривень пенсионерам начислят сразу после того, как правительство утвердит изменения в Государственный бюджет.

Министр анонсировала новый пакет социальных инициатив. Его, по словам Лазебной, презентуют в ближайшее время.

"Вы знаете, что первого апреля правительство приняло решение, которым анонсировало и уже одним решило, мы объявили три меры относительно повышения уровня обеспечения пенсионеров. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры в возрасте от 80 лет и более получили 500 грн. Мы об этом отчитались в Кабмине. Мы контролируем каждую выплату. Мы знаем, что пенсионеры, которые получают средства на свои банковские счета, уже получили выплаты. Те, которым еще доносят деньги почтальоны, то все в процессе", - рассказала Лазебная.

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Глава Минсоцполитики также подчеркнула, что в этом месяце ПФУ обеспечил полное финансирование пенсий и их выплата началась вовремя - 2 апреля.

"О тысяче гривень. Порядок финансирования этой тысячи уже принято правительством. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание правительства и депутаты примут изменения к государственному бюджету. Это для нас будет основание выплаты и будет источник финансирования. Мы сразу выплатим средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле и не отказываемся от обещания. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами отчитаемся", - добавила министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения.

В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн.

Также решение правительства предусматривает проведение в мае 2020 года индексации пенсий на 11% для 7 млн пенсионеров. Кроме того, в апреле будет проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн для пенсионеров, получающих по состоянию на 1 апреля 2020 года пенсию менее 5 тыс. грн.