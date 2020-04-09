Коронавирусний кризис: Всемирный банк резко ухудшил прогнозы для развивающихся стран Европы

По его базовому сценарию, ВВП развивающихся стран и развивающихся рынков в регионе может сократиться на 2,8% в 2020 году, в то время как по негативному сценарию произойдет более глубокая рецессия, при которой экономический рост сократится на 4,4%.

Всемирный банк резко понизил свои прогнозы для развивающихся стран в Европе и Центральной Азии в этом году из-за эпидемии коронавируса, но сообщил, что эти экономики могут вернуться к уверенному росту в 2021 году.

Читайте такжеУбытки мировой экономики от коронавируса превысят $5 триллионов – Bloomberg

В обновленном прогнозе, опубликованном в среду, Всемирный банк сообщил, что большой диапазон в оценках обусловлен значительной неопределенностью в отношении усилий стран по сдерживанию распространения коронавируса и смягчению экономического ущерба от него, пишет Рейтер.

По его базовому сценарию, ВВП развивающихся стран и развивающихся рынков в регионе может сократиться на 2,8% в 2020 году, в то время как по негативному сценарию произойдет более глубокая рецессия, при которой экономический рост сократится на 4,4%.

“Пандемия, несомненно, подорвет краткосрочный прогноз из-за давления на внутренний спрос, оказывая дальнейшее понижательное давление на цены на сырье, нарушая тесно связанные между собой глобальные и региональные цепочки поставок, сокращая число поездок и прибывающих туристов, а также снижая спрос на экспорт из региона”, - сказано в сообщении.

Доклад охватывает широкий регион, включающий Украину, Болгарию, Венгрию, Литву и Польшу, а также Сербию, Беларусь, Грузию и Казахстан.

В нем сказано, что базовый сценарий становится менее вероятным, а негативный выглядит более правдоподобным.

Пандемия наступила в и без того нестабильное для региона время, сообщил банк, отметив, что рост в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся экономиках Европы и Центральной Азии уже замедлился до 2,2% в 2019 году по сравнению с 4,3% в 2018 году.

Экономическая активность может значительно восстановиться в 2021 году, когда ВВП, вероятно, вырастет в диапазоне от 5,6% до 6,1%, однако многое будет зависеть от того, когда будут сняты меры по сдерживанию вируса, от темпов роста цен на сырьё и от скорости восстановления в еврозоне, сообщил банк.

Банк сообщил, что прогнозы регионального роста также предполагают восстановление экономики в Турции, более уверенный рост в России, организованный выход Великобритании из Евросоюза и отсутствие всплеска напряженности в торговле между Китаем и Соединенными Штатами.

Чиновникам необходимо действовать решительно, чтобы спасти жизни людей и свести к минимуму экономические издержки пандемии, однако многие страны региона уже имеют растущую задолженность и плохо подготовлены к преодолению кризиса, сказал банк.