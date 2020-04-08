Кабмин предлагает сократить на треть размер Фонда борьбы с коронавирусом

При этом, бюджетный дефицит будет повышен до 298 миллиардов гривень, или до 7,5% ВВП.

Кабинет министров Украины надеется на принятие Верховной Радой на этой неделе изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые согласованы с Международным валютным фондом.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе брифинга.

По его словам, в парламентском бюджетном комитете продолжается работа над проектом изменений в госбюджет-2020, основные показателе которого согласованы с МВФ.

"Есть надежда, что на этой неделе депутатский корпус поддержит эти инициативы, и мы сможем выполнить одно из условий Международного валютного фонда, чтобы разблокировать финансирование", - сказал министр.

Марченко отметил, что проект предполагает создание фонда борьбы с коронавирусом в размере 66,3 миллиарда гривень, средства на помощь пенсионерам и на повышение зарплат медикам.

При этом, бюджетный дефицит будет повышен до 298 миллиардов гривень, или до 7,5% ВВП.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в конце марта утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, в основе которого обновленный макроэкономический прогноз с падением экономики на 3,9%, ускорением инфляции до 8,7% и среднегодовым курсом гривни на уровне 29,5 гривни/доллар.

Верховная Рада не приняла предложенные правительством изменения, отправив документ в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению.