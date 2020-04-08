Налоговик погорел на получении $50 тысяч взятки

Чиновник требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду от основателя частной компании за принятие решения по уголовному производству в пользу его фирмы.

Правоохранители 7 апреля уличили в получении 50 тысяч долларов неправомерной выгоды руководителя следственного управления финансовых расследований одного из областных управлений Государственной фискальной службы.

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Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Чиновник требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду от основателя частной компании за принятие решения по уголовному производству в пользу его фирмы", - установлено следствием.

Налоговик и посредник разоблачены сразу после передачи им 50 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Указанные лица задержаны.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по предварительной квалификации ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.