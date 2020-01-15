Налоговая служба начала масштабную проверку своих сотрудников

По результатам проверки ожидается принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц главного управления налоговой в Одесской области и центрального аппарата Налоговой службы.

Руководство Государственной налоговой службы Украины начало проведение масштабной антикоррупционной проверки структурных подразделений центрального аппарата налоговой и главного управления ведомства в Одесской области после того, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали там и.о. начальника управления Наталью Чеботареву за попытку подкупа сотрудника прокуратуры.

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Как сообщили в пресс-службе Налоговой службы, после обнародования данного факта детективами НАБУ руководство Налоговой службы прекратило полномочия исполняющих обязанности начальника, а также первого заместителя и двух заместителей начальника главного управления налоговой в Одесской области и назначило временно исполняющего обязанности начальника управления данного подразделения.

"Приказом Налоговой службы от 14 января начата ведомственная проверка организации работы главного управления налоговой службы в Одесской области и структурных подразделений центрального аппарата ведомства при применении налогового законодательства, выполнения требований законодательных и других нормативно-правовых актов, распорядительных документов налоговой службы, поручений руководства", - сказано в сообщении.

Кроме того, с целью проведения всесторонней проверки фактов, обнародованных в рамках расследования НАБУ, руководство налоговой образовало оперативную рабочую группу в составе 16 человек из представителей департаментов ведомственного контроля, предотвращения коррупции и правового обеспечения, часть из которой отправлены непосредственно в управление налоговой в Одесской области, а другая часть будет осуществлять антикоррупционную проверку в центральном аппарате ведомства.

"По результатам ведомственной проверки ожидается принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц главного управления налоговой в Одесской области и центрального аппарата Налоговой службы, передача материалов проверки в правоохранительные органы, повторная проверка честности руководителей территориальных органов и центрального аппарата Налоговой службы Украины", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 13 января сотрудники НАБУ задержали и.о. начальника управления Государственной налоговой службы Украины в Одесской области Наталью Чеботареву за попытку подкупа сотрудника прокуратуры в размере 25 тысяч долларов.

Установлено, что глава региональной налоговой предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в размере 25 тысяч долларов за то, что тот не будет препятствовать противоправной деятельности налоговиков. В частности, не станет препятствовать получению взяток от предпринимателей, и не будет привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной.

В свою очередь, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателю Государственной налоговой службы Сергею Верланову в двухнедельный срок разработать и представить в Кабинет министров план переаттестации всех налоговиков.

Также глава правительства добавил, что власть не позволит никому в налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "связями".