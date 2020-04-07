Доллар и евро падают: почем валюта в обменниках

Стоимость доллара в столичных обменниках просела до 27,25 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 7 апреля, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 35 копеек – до 27,25 грн за доллар.

Читайте такжеУкраинцы за месяц вывели из банков почти 3 миллиарда гривень, сейчас отток прекратился

Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках по сравнению с предыдущим днем снизилась на 40 копеек - до 29,50 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,70 грн за доллар, евро – 28,60 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 апреля провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 млн долл.

30 марта НБУ передал банкам 180 млн долл. наличной валюты, неделей ранее - 130 млн наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.