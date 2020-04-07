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Нацбанк вчера купил еще $186 миллионов

11:03, 07 апреля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины вчера купил на межбанковском валютном рынке 186 миллионов долларов, и предложение валюты со стороны бизнеса продолжает существенно превышать спрос.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, на прошлой неделе НБУ выкупил на рынке почти 250 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в первом квартале 2020 года потратил на поддержку гривни 1,4 миллиарда долларов.

В 2019 году НБУ пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.

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