Доллар и евро упали: курсы валют

Гривня по официальному курсу второй день подряд укрепилась к доллару - на 22 копейки, до 27,37 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 6 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,37 грн/долл., то есть гривня снова укрепилась к доллару - на 22 копейки после укрепления днем ранее на 15 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,56 грн/евро, что на 52 копейки выше предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 апреля провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 млн долл.

30 марта НБУ передал банкам 180 млн долл. наличной валюты, на прошлой неделе - 130 млн наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.