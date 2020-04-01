Налоговые поступления в бюджет за первый квартал превысили 110 миллиардов гривень

Рост поступлений зафиксирован по НДС, акцизному налогу, налогу на доходы физлиц, а также налогу на прибыль.

Поступления налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета Украины в январе-марте 2020 года составили 110,8 миллиарда гривень, что на 14,9%, или на 14,3 миллиарда гривень, больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Читайте такжеГосбюджет Украины за квартал недополучил почти 28 миллиардов доходов

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

В частности, за указанный период увеличились поступления основных бюджетообразующих налогов, среди которых НДС с показателем роста на 63,8% по сравнению с январем-мартом 2019 года, акцизный налог - на 19%, налог и сбор на доходы физлиц - на 16,8%, налог на прибыль - на 15,8%.

Уменьшение поступлений в госбюджет в январе-марте текущего года наблюдается только по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, где зафиксировано снижение на 5,5 миллиарда гривень, или на 48,8%, что связано с двукратным уменьшением цены на природный газ и, как следствие, уменьшением объемов его добычи.

Также сообщается, что за указанный период на 58,1% сократились поступления от акцизного налога на электроэнергию по причине того, что из базы налогообложения были выведены операции по реализации электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников.

"Без учета платежей, которые фактически не зависят от эффективности администрирования со стороны Государственной налоговой службы, а являются отражением изменения законодательства и макроэкономических факторов (акциз на электроэнергию и рента за добычу полезных ископаемых) индикатив Министерства финансов на I квартал выполнен в полном объеме - 100,2%, или плюс 0,2 миллиарда гривень", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что показатели доходной части госбюджета на 2020 год были определены исходя из макропоказателей, которые предусматривали рост экономики, в частности, реального ВВП на 3,7%, однако вследствие мирового кризиса и других неблагоприятных факторов макропрогноз был пересмотрен в сторону падения ВВП Украины на 3,9%.

"Цифры свидетельствуют, что объем налоговых поступлений растет, несмотря на замедление экономики. Мы выводим из тени те сферы и предприятия, которые раньше платили не полностью, уклонялись от уплаты. Чем обеспечиваем равные правила игры и честную конкуренцию для тех предпринимателей, которые честно платят налоги. В этом и заключается функция налоговой", - цитирует пресс-служба главу налоговой службы Сергея Верланова.

Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, государственный бюджет Украины за январь-март 2020 года получил 210,695 миллиарда гривень доходов, что на 27,592 миллиарда гривень, или на 11,6%, ниже планового показателя.

Поступления налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета Украины в 2019 году составили 457,3 миллиарда гривень, что на 17,1%, или на 66,7 миллиарда гривень, больше поступлений в 2018 году.