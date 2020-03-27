Бизнес призывает ослабить налоговое давление на период карантина - ЕБА

В частности, бизнес предлагает Раде рассмотреть возможность снижения ставок налогов на доходы физических лиц и отменить налогообложение доходов от банковских депозитов как физических, так и юридических лиц.

В связи с внедрением жестких карантинных мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом и беспрецедентной реорганизацией работы большинства компаний, бизнес нуждается в оперативных и актуальных решениях парламента для поддержки экономической активности, среди которых, в частности, ослабление налогового давления и отмена штрафов за нарушение некоторых налоговых правил.

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Об этом сказано в пресс-релизе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

В частности, бизнес предлагает рассмотреть возможность снижения ставок налогов на доходы физических лиц, отменить налогообложение доходов от банковских депозитов как физических, так и юридических лиц, а также освободить страховые взносы по договорам добровольного медицинского страхования здоровья работников от обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Кроме того, бизнес-сообщество считает необходимым отменить штрафные санкции и начисления пени за нарушение правил учета топлива и спирта этилового, а также нарушение сроков начисления, декларирования и уплаты НДС, акцизного налога и рентной платы до 31 мая 2020 года.

Также бизнес считает необходимым приостановить ход всех процессуальных сроков по обжалованию решений контролирующих органов как в административном, так и в судебном порядке и ввести выплату пособия по временной потере трудоспособности работников за счет средств Фонда социального страхования с первого дня болезни.

Кроме того, бизнес ожидает принятия Радой законов о невозможности возвращения банков (национализированных или ликвидированных) экс-владельцам и о рынке земли, которые являются одними из ключевых для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и согласования новой программы финансирования.

"Эти временные меры могут помочь бизнесу удержаться на плаву и сохранить рабочие места своим сотрудникам, что чрезвычайно важно для экономического здоровья страны и благосостояния граждан", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса продлил карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении ряда требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции.

По данным ЕБА, почти половина украинских компаний уже зафиксировали от 20% до 50% потерь дохода из-за карантинных мер, принятых правительством для борьбы с эпидемией коронавируса в стране.