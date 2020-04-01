Платежный баланс Украины сведен с профицитом $1,6 миллиарда
13:35, 01 апреля 2020Финансы
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Против 316 млн долл. дефицита годом ранее.
Платежный баланс Украины сведен с профицитом / фото УНИАН
Платежный баланс Украины за январь-февраль 2020 года сведен с профицитом в размере 1,639 млрд долл. против 316 млн долл. дефицита годом ранее.
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Как сообщается на сайте НБУ, профицит текущего счета за это период составил 563 млн долл., а приток по финансовому счету – 1,073 млрд долл.
Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2019 год сведен с профицитом в размере 5,971 млрд долл., что вдвое больше показателя годом ранее, при этом баланс сведен с профицитом пятый год подряд.
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