Платежный баланс Украины сведен с профицитом $1,6 миллиарда

Против 316 млн долл. дефицита годом ранее.

Платежный баланс Украины за январь-февраль 2020 года сведен с профицитом в размере 1,639 млрд долл. против 316 млн долл. дефицита годом ранее.

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Как сообщается на сайте НБУ, профицит текущего счета за это период составил 563 млн долл., а приток по финансовому счету – 1,073 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2019 год сведен с профицитом в размере 5,971 млрд долл., что вдвое больше показателя годом ранее, при этом баланс сведен с профицитом пятый год подряд.