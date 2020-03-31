Карантин в Украине: работу продуктовых рынков разрешили, но есть условия
Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина.
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Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача от 30 марта.
Согласно документу, осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения противоэпидемических мер. Количество посетителей рынка будет ограниченным – один человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.
Кроме того, для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м.
При этом весь персонал рынка и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.
Ранее в Киевской облгосадминистрации заявили, что не будут запрещать работу оптовых рынков в Киевской области на время карантина.