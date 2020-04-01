Государственный Укргазбанк во время карантина выдал первую сотню "Доступных кредитов 5-7-9%"

Государственный Укргазбанк продолжает активно поддерживать украинский бизнес, а потому первым среди банков пересек отметку в 100 заемщиков в президентской программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Сейчас уже 105 предпринимателей получили кредитов на сумму 71,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка

«Мы прекрасно понимаем необходимость стимулирования бизнеса в этот период и поэтому, несмотря на карантин и преимущественно дистанционную форму работы наших менеджеров, банк ни на минуту не останавливал рассмотрение заявок по этой президентской программе. К тому же, непосредственно визит в банк клиентам не нужен – необходимые документы можно прислать нам онлайн», - отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

В банк все чаще обращаются за транспортом. Это связано с карантином и вынужденной необходимостью переформатирования своего бизнеса с акцентом на доставку. Наши клиенты это понимают, быстро принимают решения, оперативно адаптируются к новым реалиям, и банк в этом с удовольствием помогает. Кроме того, спросом программа пользуется также для развития торгового бизнеса, приобретение транспортных средств и сельхозтехники.

Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» откроет украинскому бизнесу путь к развитию, увеличению своих масштабов и созданию новых рабочих мест. Важно, что программа создана не только для действующего бизнеса, но и для новичков, для которых доступное финансирование крайне необходимо именно на старте.

Программа предоставляет ряд инструментов удешевления и доступности кредитов, а это:

удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9% годовых по кредитам в национальной валюте (дополнительно выплачиваться комиссия банков в 0,5-1%). Процент зависит от размера и типа бизнеса:

5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места в течение первого квартала;

7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн;

9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

При этом для предпринимателей, которые получили кредит по программе под 7% или 9%, ставка снижается на 0,5 п.п. за каждое созданное рабочее место (но ставка не может быть ниже 5%).

Предоставление частичных гарантий по кредитам – микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога (оплата за гарантию составляет 0,5% от размера кредита).

Сейчас все отделения Укргазбанка работают в обычном режиме, за исключением отделений, работающих в пунктах контроля через государственную границу Украины.

И напоминаем, что самым безопасным способом пользования продуктами и сервисами Укргазбанка являются его дистанционные сервисы - мобильное приложение «ЭКОбанк онлайн», Контакт-центр и Клиент интернет-банкинг для юридических лиц.