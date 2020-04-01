Украина ждет от МВФ $4 миллиарда первого транша: когда можем получить деньги

Данные средства будут направлены в стабилизационный фонд госбюджета, созданный для борьбы с коронавирусом.

Украина может получить первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в объеме около 4 млрд долл. сразу же после принятия закона о банковском регулировании, проект которого был одобрен депутатами в первом чтении на текущей неделе.

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Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио "НВ".

"Мы уже получили официальное письмо, заявление от МВФ - что есть эти два условия (закон о рынке земли и о банковском регулировании - УНИАН), если они будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем сразу в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около четырех миллиардов долларов кредита, не помощи, а именно кредита", - сказал Гетманцев.

По его словам, Украина заинтересована получить в такой кризисный период достаточно дешевый финансовый ресурс от Фонда, который будет направлен в стабилизационный фонд госбюджета, созданный для борьбы с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения и одобрила в первом чтении законопроект о банковском регулировании.

Как заявил 27 марта президент Владимир Зеленский, власти договорились с руководством МВФ, что после принятия парламентом законов о банковском регулировании и о запуске рынка земли Украина в течение примерно 15 дней получит от Фонда первый транш в размере 1,75-2 млрд долларов.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

В начале марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса, а впоследствии в Фонде заявили о готовности мобилизовать для помощи странам-участницам кредитный потенциал в размере 1 трлн долл.