Доллар упал ниже 28 гривень: курсы валют

Гривня по официальному курсу второй день подряд укрепилась к доллару - на 43 копейки до 27,63 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 1 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,63 грн/долл., гривня укрепилась к доллару на 43 копейки после вчерашнего укрепления на 12 копеек.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривни

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,26 грн/евро, что на 70 копеек выше предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 31 марта купил на межбанковском валютном рынке 64 млн долл.

Позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, вероятно, ободрили валютный рынок, и предложение валюты со стороны бизнеса превысило спрос, а гривня укреплялась до отметки 27,6 грн за доллар.

В НБУ подчеркнули, что интервенции регулятора стали положительными впервые с начала ажиотажного спроса на валюту из-за разразившейся эпидемии коронавируса.