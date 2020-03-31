Новости из Рады ободрили валютный рынок: гривня укрепилась, Нацбанк впервые с начала ажиотажа купил доллары

Нацбанк сегодня купил на межбанковском рынке 64 млн долл.

Национальный банк Украины сегодня, 31 марта, купил на межбанковском валютном рынке 64 млн долл.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривни

Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, вероятно, ободрили валютный рынок, и предложение валюты со стороны бизнеса превысило спрос, а гривня укреплялась до отметки 27,6 грн за доллар.

В НБУ подчеркнули, что интервенции регулятора стали положительными впервые с начала ажиотажного спроса на валюту из-за разразившейся эпидемии коронавируса.

«Мы пополнили международные резервы, как всегда, не противодействуя рыночным трендам. Национальный банк остается верным своей Стратегии и не фиксирует курс гривни на определенном уровне. Мы только сглаживаем чрезмерные курсовые колебания как в одну, так и в другую сторону», - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке 76,8 млн долл.

До этого две недели подряд НБУ продавал по 1 млрд долл. в неделю.

С начала года НБУ продал на межбанке на 1,5 млрд долл. больше валюты, чем купил.