Новости из Рады ободрили валютный рынок: гривня укрепилась, Нацбанк впервые с начала ажиотажа купил доллары
Национальный банк Украины сегодня, 31 марта, купил на межбанковском валютном рынке 64 млн долл.
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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, вероятно, ободрили валютный рынок, и предложение валюты со стороны бизнеса превысило спрос, а гривня укреплялась до отметки 27,6 грн за доллар.
В НБУ подчеркнули, что интервенции регулятора стали положительными впервые с начала ажиотажного спроса на валюту из-за разразившейся эпидемии коронавируса.
«Мы пополнили международные резервы, как всегда, не противодействуя рыночным трендам. Национальный банк остается верным своей Стратегии и не фиксирует курс гривни на определенном уровне. Мы только сглаживаем чрезмерные курсовые колебания как в одну, так и в другую сторону», - подчеркнули в НБУ.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке 76,8 млн долл.
До этого две недели подряд НБУ продавал по 1 млрд долл. в неделю.
С начала года НБУ продал на межбанке на 1,5 млрд долл. больше валюты, чем купил.