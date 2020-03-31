Украина без поддержки международных организаций "упадет в пропасть финансового дефолта" - премьер

В этом году стране предстоит погасить около 9 миллиардов долларов внешних и внутренних долгов.

Украина без поддержки внешних международных организаций рискует упасть в "пропасть финансового дефолта", о чем во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, в этом году Украина должна погасить определенное количество обязательств, а именно 3,5 млрд долларов внешних обязательств и 5,5 млрд долларов - внутренних обязательств. Поэтому, учитывая вызовы, которые стоят перед страной в связи с пандемией коронавируса, в первую очередь деньги нужно направлять на защиту здоровья и жизни украинских граждан, а не на погашение внешних долгов, добавил он.

"Без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное нам придется просто упасть в эту пропасть финансового дефолта. Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы конечно его не хотим и не ожидаем такого развития событий и сделаем все возможное для того, чтобы страна оставалась стабильной финансово, имела стратегию преодоления и выхода из последствий коронавирусной инфекции", - сказал премьер.

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Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новую программу должен утвердить Совет директоров Фонда, но точной даты рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

В начале марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса, а впоследствии в Фонде заявили о готовности мобилизовать для помощи странам-участницам кредитный потенциал в размере 1 трлн долл.

26 марта в МВФ заявили о прогрессе в переговорах с украинской властью по новой программе финансирования и возможности увеличить ее объем, но напомнили о необходимости принять законы о совершенствовании банковского регулирования и земельную реформу.