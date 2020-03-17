"Альфа-Банк" из-за ажиотажа приостановил продажу наличных долларов и закрыл часть отделений

Банк приостановил работу ряда отделений для профилактики распространения коронавируса.

«Альфа-Банк» (Украина) приостановил работу ряда отделений в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса COVID-19.

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Как сообщается на сайте банка, с 17 марта 2020 года будет временно приостановлена работа двух отделений в Кировоградской области, одного - в Каменец-Подольском, десяти - в Киеве, трех - во Львове, одного - в Запорожье, одного – в Николаеве, шести - в Одессе, трех - в Полтаве, одного – в Тернополе, одного – в Ужгороде, десяти – в Харькове, двух – в Херсоне, трех – в Хмельницком, одного – в Черновцах.

Также в банке сообщили, что в связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным притоком банкнот наличной валюты в Украину продажа наличной валюты и выдача наличных долларов с клиентских счетов временно приостановлена во всех отделениях банка.

В то же время, покупка валюты у населения остается без изменений и операции с наличным евро проводятся без изменений.

В банке предложили менять валюту онлайн и пользоваться удаленными каналами обслуживания, включая мобильное приложение, интернет-банкинг, контакт-центр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности - также работу в режиме онлайн.