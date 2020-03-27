Украина не рассматривает вариант объявления дефолта – пресс-секретарь Зеленского

Президент надеется, что депутаты на внеочередном заседании проголосуют за необходимые законодательные инициативы для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также сверхважных реформ в банковском и агросекторе.

Украинские власти не рассматривает вариант объявления дефолта, и рассчитывают на увеличение потенциального финансирования со стороны Международного валютного фонда.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Для Украины сейчас чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ. Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования», - заявила она, добавив, что в дополнение к программе помощи, которая обсуждалась ранее, МВФ рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

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«Украина очень долго и трудно будет приходить в себя от дефолта. Власть не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает вариант дефолта», - отметила Мендель.

По ее словам, Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами и на внеочередном заседании они проголосуют нужные законодательные инициативы для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также сверхважных реформ в банковском и агросекторе, которые не только помогут Украине сохранить экономическую стабильность, а и обеспечат финансовую поддержку МВФ.

Как сообщал УНИАН, 27 марта МВФ сообщил о прогрессе в дискуссиях с украинскими властями о новой программе финансирования, для получения которой власти необходимо принять закон о совершенствовании системы урегулирования банковских проблем и осуществить земельную реформу.

Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долларов в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

11 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнит предварительные условия для старта новой программы с МВФ в течение двух-трех недель.

Кроме того, 5 марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долларов быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран, для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса.

16 марта Фонд выразил готовность мобилизовать кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов для помощи странам - членам Фонда во время эпидемии коронавируса.